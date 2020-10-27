ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Telefon görüşmeleri sırasında Pompeo, tarafları ateşkesi sürdürme yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Bunu söyleyen ABD Genel Sekreterin temsilcisi Morgan Ortagus.

ABD Dışişleri Bakanı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Pompeo tarafları ateşkes taahhütlerini yerine getirmeye, şiddete son vermeye ve AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla Dağlık Karabağ’da çözüme giden diplomatik yolu seçmeye çağırdı.

ABD Genel Sekreterin temsilcisi yaptığı açıklamada, çatışmanın askeri bir çözümü olmadığını da söyledi.

Pompeo, 10 Ekim’de Moskova’da taraflarca kararlaştırılan ateşkese tam olarak uyulması gerektiğine dikkat çekti.

Ermenistan Kamu Radyosu