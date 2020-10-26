TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİ PATRİKHANE’Yİ ZİYARET ETTİLER

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi milletvekillerinden oluşan bir grup, 26 Ekim 2020, Pazartesi, saat 11:00’de Patrikhane’yi ziyaret etti ve Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri tarafından kabul edildi. Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu (AK Parti) başkanlığındaki komisyonun diğer üyeleri şu şekildeydi: AK Parti’den Atay Uslu (Antalya), Hüseyin Yayman (Hatay), Osman Nuri Gülaçar (Van), Oya Eronat (Diyarbakır), MHP’den Mehmet Bülent Karataş (İstanbul), CHP’den Mahmut Tanal (İstanbul), Servet Ünsal (Ankara), İyi Parti’den Ahmet Çelik (İstanbul), HDP’den Gülüstan Kılıç Koçyiğit (Muş). Ziyaretçi gruba daha sonra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Görüşmede, Patriklik Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan ve Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan da hazır bulundular.

Ziyaretin ana eksenini, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaş sonrasında meydana gelen sıcak ve gergin ortam oluşturmaktaydı. Komisyon üyeleri, ortam dâhilinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermeni yurttaşların ve Ermeni Cemaati’nin durumunu incelemeyi amaçlamaktaydılar.

Patrik Hazretleri, milletvekillerini selamladıktan sonra bu günlerde çeşitli cemaat sorunlarının da ele alınacağı benzer bir görüşmenin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Sohbet esnasında, çözüm bekleyen çeşitli problemler masaya yatırıldı. Patrik Hazretleri, gösterilen ilgi münasebetiyle teşekkür etti ve cemaat sorunlarımızın çözümünün TBMM’den geçtiğini vurguladı.

Daha sonra, savaş ortamının gerginliğine bağlı olarak, görsel ve yazılı basında, sosyal medyada yer bulan ifadelerin, olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Bu etkiler özellikle, Ermeni Cemaati üyelerine karşına, kin ve nefret söylemlerini tetiklemekteydi. Buna karşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki devlet erkânının demeçlerinde, Ermeni Cemaati üyelerinin hassasiyetle anıldığını ve anılmaya devam ettiğini belirtti. Bu demeçlerde, Ermeni Cemaati üyelerinin devletin güvencesi altında buldukları birçok kez vurgulanmaktaydı. Patrik Hazretleri, bu yaklaşımdan dolayı memnuniyetini belirtti.

Patrik Hazretleri, tedbir amaçlı olarak alınan güvenlik önlemleriyle, cemaat yaşantımızın rutin olarak devam ettiğini belirtti. Komisyon üyeleri, aktarılan bilgiler ve samimi sohbet sonrası teşekkür ettiler. Hazırlanacak raporun ilgili mercilere hassasiyetle aktarılacağını belirtiler ve Patrikhane’den ayrıldılar.

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