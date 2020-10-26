TBMM İNSAN HAKLARI KOMİSYONU LUYS MEDYA’YI ZİYARET ETTİ

TBMM İnsan Hakları Komisyonu çatısı altında Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmada hak ihlallerini incelemek üzere kurulan alt komisyon, Luys Medya’yı ziyaret etti.

Ermeni kurumlarını ziyarette bulunan heyet, bugün sabah saatlerinde Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve üst düzey ruhaniler ile görüştü. Komisyon daha sonra Malatya Hay-Der yöneticilerinden Hosrof Köletavitoğlu ile bir araya geldi.

Ardından Luys Medya Yönetim Kurulu Başkanı Aram Kuran ile görüşen komisyon üyeleri, çatışma sürecinde yaşanan hak ihlalleri ile Türkiye’deki Ermeni vatandaşların durumuyla ilgili süreci konuştu. Heyet, ERVAP ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu ile bir araya gelecek.

Heyette Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu’nun yanısıra AK Parti’den Atay Uslu, Hüseyin Yayman, Osman Nuri Gülaçar, Oya Eronat, MHP’den Mehmet Bülent Karataş, CHP’den Mahmut Tanal, Servet Ünal, İYİ Parti’den Ahmet Çelik, HDP’den ise Gülistan Koçyiğit yer aldı. Görüşmede TBMM İnsan Komisyonu’ndan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hazır bulundu.

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