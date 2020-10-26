‘Soykırıma son’… Suriye Ermenileri’nden güçlü bir eylem

25 Ekim tarihinde Suriye’de Ermeni kuruluş ve dernekler tarafından büyük bir protesto eylemi gerçekleştirildi.

‘Gandzasar’ gazetesinin aktardığı bilgilere göre bu eylem sırasında Karabağ’a karşı Azerbaycan ve Türkiye’nin saldırısı protesto edildi.

Halep’teki Aziziye bölgesinde Ermeni protestocular “Artsakh Ermenistan’dır”, “Soykırıma son”, “Kazanacağız” sloganlarıyla yürüyüşe çıktılar.

Suriye Ermeni toplumunun önde gelen isimleri, hukukçular ve Suriye Parlamentosu Milletvekilleri etkinliğin açılış konuşmalarını yaptı.

3000’den fazla Halep Ermenileri, devlet adamları, din adamları, parti temsilcileri Karabağ Ermenilerine kendi dayanışmasını ifade ettiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/26/Soykırıma-Suriye-Ermenileri-Karabağ/196658