Sosyal medya üzerinden misyonerlik…

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Kuzey Kıbrıs’ta sosyal medyanın etrafını misyoner gruplar sardı. ‘Kuzey Kıbrıs Hristiyan Topluluğu’ adı altında misyonerlik yapan gruba, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Kıbrıs Postası – SOSYAL MEDYA

Kuzey Kıbrıs’ta sosyal medya üzerinden misyonerlik yapma çalışmaları başlatıldı. Hristiyanlığı yaymaya çalışan grup, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Sosyal medyada geniş çaplı bir reklam çalışmasına başlayan ‘Kuzey Kıbrıs Hristiyan Topluluğu’ adı adlı misyoner grup, tahrif edilmiş İncil ve birçok sapkın yayın yapıyor. Misyoner grup, çeşitli videolar ve yazılar vererek sosyal medya kitle elde etmeye çalışıyor.

Misyoner sayfa, Koronavirüs nedeniyle son dönemde sosyal medya ve internet üzerinden faaliyetlerini oldukça arttırdığı saptanıyor.

“Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Mesih inançlıları olarak inancımızı doğru düzgün tanıtmaya gayret ediyoruz. İlgilenen bizlerle doğrudan ilişki kurabilir ve en yakın topluluğa katılabilir” sloganlarıyla yola çıkan misyoner grubuna ‘reklam’ olarak önüne çıkan sosyal medya kullanıcıları tepki gösteriyor.

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n353389-sosyal-medya-uzerinden-misyonerlik