Sacha Baron Cohen ve Trump Twitter’dan karşılıklı atıştı

Sacha Baron Cohen’in yönettiği Borat 2 filminin bir oyuncusu gazeteci kılığında gizlice Beyaz Saray’a girip çekim yaptı. Filmde Borat’ın kızı Tutar’ı canlandıran Maria Bakalova, Trump’ın en yakınındakilerin yardımıyla Beyaz Saray’a kolayca sızdı.

NTV’nin aktardığı habere göre, Bakalova’nın Beyaz Saray’ın güvenlik açığı ve koronavirüs önlemlerine uyulmadığına dair gizlice çektiği videonun ertesi gün Cohen’in hesabında yayınlanmasının ardından Beyaz Saray karıştı. Videonun paylaşılmasının ardından Trump’ın verdiği sert tepkiyi, Voice of America’nın Beyaz Saray Büro Şefi Steve Herman Twitter’dan iletti.

Herman’ın mesajına göre Trump şunları söyledi: “Ne olduğunu bilmiyorum. Ama yıllar önce beni dolandırmaya çalıştı ve bir şekilde ona kanmadım. O sahtekar bir adam ve onu komik bulmuyorum. Bana göre o alçak biri.” Bu yorum üzerine Cohen de Trump’ın yeni filminin ücretsiz reklamını yaptığını belirterek, ona Twitter üzerinden kinayeli bir şekilde teşekkür etti. Cohen, Trump’a, “Donald, Borat’ın ücretsiz reklamı için sana minnettarım. İtiraf edeyim ben de seni komik bulmuyorum. Ama bütün dünya sana gülüyor. Her zaman ırkçı soytarıları oynayacak insanlar arıyorum ve senin 20 Ocak’tan sonra yeni bir işe ihtiyacın olacak. Konuşalım!” dedi.

Şalom Gazetesi