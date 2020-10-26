Paşinyan, Dağlık Karabağ’da Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasını destekliyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Paşinyan, Dağlık Karabağ’da Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasını destekliyor

AGİT Eş Başkanları, insani bir krizi önlemek için barış güçlerinin konuşlandırılmasını desteklemelidir.

Mevcut duruma çözüm, çatışma bölgesinde Rus barış güçlerinin konuşlandırılması olabilir.

Başbakan’ın basın servisinden bildirildiğine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Hindistan’ın WION TV kanalıyla yaptığı görüşmede böyle bir görüş dile getirdi,.

“Bize göre, uluslararası toplum, özellikle AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları, çatışma bölgesinde Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasını desteklemeli ve teşvik etmelidir.

Aksi takdirde insani krizi önlemek için somut bir eylem görmeyeceğiz”,- dedi Paşinyan.

AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarının sorunu çözmek için çaba sarf etmesi ve ayrı-ayrı girişimler ortaya koymaması gerektiğini belirtti.

“Bence bu durumda, AGİT Minsk Grubu’nun eş başkanlık ülkeleri olan ABD ve Fransa’nın, ayrı barış girişimleri yapmaya çalışmaları yerine, Rusya’nın barışı koruma çabalarını desteklemelerinin doğru olacağını düşünüyorum.

Özellikle bölgeye yakın olan Rusya, durum üzerinde somut bir etkiye sahip olmak için daha aktif imkânlara sahip”,- dedi.

Paşinyan, Dağlık Karabağ’a karşı sadece Azerbaycan’ın değil, Türkiye’nin Suriye’den savaş alanına getirdiği paralı teröristlerin de dâhil olduğunu, Pakistan’dan militanların katılımına ilişkin bilgiler olduğunu kaydetti.

Bu durumda Artsakh Ermenilerinin, mesele diplomatik olarak çözülene kadar, mümkün olan her yolla kendilerini savunmaktan başka seçeneği yoktur.

“Türkiye bir NATO üyesi.

Türkiye’nin şu anda Dağlık Karabağ’a karşı yürüttüğü eylemlerin NATO’ya da bir miktar sorumluluk yüklediğini düşünüyorum”,- diyen Paşinyan, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nü de sözlerine ekledi.

Karabağ ihtilaf bölgesinde Azerbaycan tarafından yasak silahlar kullanılmakta olduğunu.

Bir NATO üyesi devletin bu sürece dâhil olduğunu, paralı askerleri ve teröristleri çatışma bölgesine transfer ettiğini vurguladı ve “NATO’nun sorumluluğu işte burada”,- dedi.

“NATO bu sorulara cevap vermelidir. Sonuçta, üye devleti:

Terörist ve paralı askerler kiralamakta ve çatışma bölgesine taşımaktadır,

Yasaklanmış silahların kullanıldığı, sivil halkın roket ateşine maruz bırakıldığı bir sürece katılıyor”,- dedi Paşinyan.

Ermenistan Kamu Radyosu