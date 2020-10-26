Lavrov Türk Rejimini Nagorno Karabağ’da Ateşkesi Sağlamaya Çağırdı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MOSKOVA – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey, Lavrov Türk rejimini Nagorno Karabağ Bölgesinde ateşkesi sağlamak için çalışmaya ve orada krizin çözümü için ciddi müzakereler başlatmaya çağırdı.

Ermenistan Savcılığı dün, Karabağ’daki savaşta Türk rejim ordusunun özel kuvvetleri unsurlarının da katıldığını kanıtlayan reddedilemez kanıtlara sahip olduğunu belirtti.

RT haber ajansı, bugün basın açıklamalarında bulunan Lavrov’dan naklen; “Türkleri bu yolu desteklemenin fizibilitesine ikna etmek için çalışıyoruz, Rusya’nın bölgede askeri çözüme karşı olduğunu teyit ediyor ve tüm dış tarafları bölgedeki askeri senaryoyu ileriye taşımaktan kaçınmaya çağırıyoruz” söylediğini belirtti.

Çeviri: P.M.

SANA