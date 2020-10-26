Lavrov: Ayasofya restorasyonuyla ilgili uzman görüşleri hızlıca sunulmalı

DUVAR – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ayasofya’da gerçekleştirilen restorasyonla ilgili uzmanların görüşlerinin hızlı bir şekilde sunulmasını umduklarını ifade etti. Lavrov, “Türk tarafının gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarının kalitesi konusundaki uzman görüşlerinin ve tüm dinlerden kişilerin Ayasofya’ya engelsiz erişiminin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerinin hızlıca sunulmasını umuyoruz” dedi.

Yunan haber ajansı ANA-MPA’ya konuşan Lavrov, şöyle konuştu: “Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi’nden uzmanların gözlem misyonunun faaliyetlerinin, mabedin durumunun değerlendirilmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. 5-9 Ekim’de gerçekleştirilen denetim doğrultusunda komisyon tarafından varılan sonuçların, ayrıca Türk tarafının gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarının kalitesi konusundaki uzman görüşlerinin ve tüm dinlerden kişilerin Ayasofya’ya engelsiz erişiminin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerinin hızlıca sunulmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KARŞILIKLI SAYGI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLMELİ’

Sputnik’te yer alan habere göre Lavrov, Rusya tarafının üst düzey de dahil olmak üzere, konuyla ilgili tutumunu düzenli olarak Türk partnerlerine ilettiğini kaydetti. Lavrov, “Türk tarafının daha önce bize birçok kez güvence verdiği gibi karşılıklı saygı prensipleri doğrultusunda hareket edeceği, Ortodoksların duygularına gereken dikkatle yaklaşacağı, yapının statüsü ile ilgili tüm kural ve koşullara uyulması konusunda üstlendiği sorumlulukları yerine getireceği; yapının korunmasını, turist ve inananlar için erişimini sağlayacağını varsayıyoruz” dedi. (Kaynak: Sputnik)

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