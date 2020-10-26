Karabağ Savunma Bakanlığı, ateşkes ihlaline dair Azerbaycan’ın suçlamalarını yalanladı

Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Savunma Ordusu’un, ateşkesi kesinlikle koruduğunu açıklayarak, Azerbaycan’ın, Ermeni tarafının ateşkesi ihlal ettiğine ve güney istikamette Azerbaycan mevzilerini bombaladığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “26 Ekim günü saat 08:00’da yürürlüğe girecek olan insani atekes konusunda ABD’de mutabakata varıldıktan sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı, henüz saat 08.00 olmadan Ermeni tarafını ateşkesi kabaca ihlal etmekle suçladı, ancak kısa zaman sonra açıklamasını sildi. Dakikalar sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tekrar asılsız haberler yayarak, Ermeni güçlerin güney istikamette Azerbaycan mevzilerini bombaladığını iddia etti.

Artsakah Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Savunma Ordusu birliklerinin, ateşkes anlaşmasını kesinlikle koruduğunu, hasım tarafından dile getirilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve yeni provokasyonlar için zemin hazırlamak hedefinde olduğunu duyuruyor” denildi.

Hatırlanacağı üzere, 25 Ekim tarihinde ABD’nin arabuluculuğuyla gerçekleşen temaslarda, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden geniş çaplı savaş operasyonlarının, 26 Ekim günü saat 08:00’dan beri drdurulması konusunda mutabakata varıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/26/Karabağ-Azerbaycan-ateşkes/196655