Fransız Milletvekili Valerie Boyer, Türkiye’nin NATO’dan ihraç edilmesini talep etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Boyer, Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a iki kez hakaret ettiği gerekçesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı sert tedbirler alınmasını istedi.

Özellikle, büyükelçiyi geri çağırmayı, Türkiye’yi NATO’dan çıkarmayı, AB üyelik müzakerelerini askıya almayı ve Ankara’ya ekonomik yaptırımlar uygulamayı teklif ediyor.

Daha önce de belirtildiği gibi Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un bir psikiyatri hastanesine gitmesi gerektiğini yineledi.

Türk lider Macron’a göre gece gündüz Erdoğan’ı düşünüyor, bu yüzden gerçekten psikiyatrik muayeneye ihtiyacı var.

Erdoğan’ın benzer bir açıklaması, Paris, Fransa’nın Ankara Büyükelçisini istişareler için geri çağırmasına yol açtı ve AB ise, Türkiye cumhurbaşkanını tehlikeli çatışmaya son vermeye çağırmıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu