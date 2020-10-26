CORONA VİRÜSÜ PANDEMİSİ’NİN İLERLEMESİ NEDENİYLE PATRİKLİK BİLDİRİSİ

Bilindiği üzere, 14 Ekim 2020 tarih ve 12304 sayılı bildiri ile Dini Nikâh (Kilise Düğünleri), Vaftiz törenleri ve Cenaze törenlerinin gerçekleştirilebilmesi için alınacak önlemler bildirilmişti. Aynı bildiri ile, ikinci bir emre kadar Kumkapı Patriklik Katedrali Pazar Ayinlerine kapatılarak sadece Dini Nikâh (Kilise Düğünleri), Vaftiz törenleri ve Cenaze törenlerinin gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Son günlerde gerçekleşen pandemi artışı nedeniyle aşağıdaki düzenlemelere gidilmiştir:

1. Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri ikinci bir emre kadar Patriklik binasında ziyaretçi kabul etmeyecek olup tüm toplantılar 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren askıya alınmış bulunmaktadır.

2. Dini Nikâh (Kilise Düğünleri), Vaftiz ve Cenaze törenlerinin, sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulması kaydıyla ve sadece birinci derecedeki akraba ve aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmesine ve bunlara titizlikle uyulması kaydıyla devam edebilecektir.

3. Kumkapı Patriklik Katedrali 1 Kasım 2020, Pazar gününden başlayarak yukarıda belirtilen şartlar kapsamında Pazar Ayinlerine açılacaktır.

Cemaatimizin değerli üyelerinin gerek kendi gerekse çevre sağlığını düşünerek yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uymalarını yeni önlemlere mahal verilmemesinin teminini tavsiye ediyoruz.

26 Ekim 2020

12311

PATRİKLİK SEKRETERYASI

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/