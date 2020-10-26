Avusturya, “Bayraktar” SİHA’da kullanılan motorların tedarikini askıya aldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Avusturya, Türk Bayraktar SİHA için motor tedarikini askıya aldı.

Bu bilgi, Avusturya Der Standard gazetesinde yayınlanıyor. Kanadalı “Bombardier” şirketi sahiplerinin talimatlarını yerine getirdiler.

Açıklamada, “Bunlar (“Bayraktar” SİHA) PKK’ya karşı operasyonlarda kullanıldı ve şimdi Karabağ savaşında kullanılmak üzere Azerbaycan’a tedarik ediliyor” denildi.

5 Kasım’da Ermeniler, Avusturya’nın küçük bir kasabası Gunskirchen’de bu motorların üreticisi Rotax’ın önünde protesto yapacaklar.

Protestocuların ana talebi şimdiden karşılandı.

Rotax, anlaşılmaz bir kullanıma sahip olduğu bir ülkeye ekipman tedarik etmeyi bıraktı.

Bu bilgi, işletmenin basın sekreteri tarafından süreli yayın ile yapılan görüşmede doğrulandı.

Bayraktar’ın üreticisi Kale Baykar, motorları doğrudan Avusturya’dan değil İtalya üzerinden satın aldı.

Rotax, Avusturya sınıflandırmasında çift kullanımlı ürünler olmadıklarından, motorlarının nihai alıcılarını takip etmedi.

Her halükarda gazete, cumhuriyetin dış ticaret mevzuatının askeri amaçlarla güçlendirilebilecek ve insan hakları ihlallerinde kullanılabilecek her türlü malın ihracatı için devlet izni gerektirdiğini belirtiyor.

Ermenistan Kamu Radyosu