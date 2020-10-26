Ateşkes işlemiyor, karşılıklı suçlamalar ve can kayıpları sürüyor

Ermenistan Azerbaycan arasında dün gece varılan ateşkes de işlemiyor. Ermenistan Azerbaycan saldırısında 1 sivilin öldüğünü açıkladı. Azerbaycan ise Ağdam ve Terter’e yönelik saldırı düzenlendiğini söyledi.

Ermenistan medyasının Karabağ güçlerince yapılan açıklamalara dayandırdığı habere göre Azerbaycan’ın Avetaranots köyüne füze saldırısı sonucu bir sivil öldü, ikisi yaralandı.



Açıklamada roket ateşinde Gevorg Hambardzumyan isimli sivilin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı belirtildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ayrıca Karabağ’ın güneydoğusunda yoğun çatışmalar olduğunu da duyurdu.

Azerbaycan saldırının kendiler tarafından gerçekleştirildiğini reddediyor.

Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı ise Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Ağdam’da bir okul binasına ateş açtığını söyledi.



Bakanlık, “26 Ekim sabahı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ağdam ilçesine bağlı Garadağlı köyündeki bir liseye ateş açtı. Sonuç olarak, okul ağır hasar gördü.” açıklamasında bulundu.

Azerbaycan ayrıca Terter bölgesinin de saldırı altında olduğunu söylüyor.

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka sesleniş konuşmasında,

“Ateşkes isteyenler Ermenistan’a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar” dedi.



Aliyev, “Türk F-16’ları kullandığımız söyleniyor, tatbikat için geldiler. Şu an kullanılmıyorlar. Eğer Azerbaycan’a dış müdahale olursa, Türk F-16’larını semada göreceksiniz” diye konuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Hindistan’ın WION TV kanalına konuştu

Paşinyan, “Bize göre, uluslararası toplum, özellikle AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları, çatışma bölgesinde Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasını desteklemeli ve teşvik etmelidir. Aksi takdirde insani krizi önlemek için somut bir eylem görmeyeceğiz” dedi.

Paşinyan, “Bence bu durumda, AGİT Minsk Grubu’nun eş başkanlık ülkeleri olan ABD ve Fransa’nın, ayrı barış girişimleri yapmaya çalışmaları yerine, Rusya’nın barışı koruma çabalarını desteklemelerinin doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle bölgeye yakın olan Rusya, durum üzerinde somut bir etkiye sahip olmak için daha aktif imkânlara sahip” diye konuştu.

Paşinyan, Dağlık Karabağ’a karşı sadece Azerbaycan’ın değil, Türkiye’nin Suriye’den savaş alanına getirdiği paralı teröristlerin de dâhil olduğunu, Pakistan’dan militanların katılımına ilişkin bilgiler olduğunu kaydetti.

Paşinyan, “Bu durumda Karabağ Ermenilerinin, mesele diplomatik olarak çözülene kadar, mümkün olan her yolla kendilerini savunmaktan başka seçeneği yoktur” ifadesini kullandı

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24776/ateskes-islemiyor-karsilikli-suclamalar-ve-can-kayiplari-suruyor