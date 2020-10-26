ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ՀՐԱՒԷՐ / DİYALOG ÇAĞRISI

Ինչպէս ծանօթ է մեր համայնքի անդամներուն, Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի ու Գարակէօզեան Տան միջեւ վերջերս տարակարծութիւն մը գոյացած է կալուածի մը վերաբերեալ։ Սոյն հարցով, Նորին Ամենապատուութիւնը անցեալ շաբթուան ընթացքին հանդիպումներ ու գաղափարի փոխանակումներ ունեցած է երկու կողմերուն հետ եւ բերած՝ իր հայրական թելադրութիւնները։

Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազան Հայրը այս առթիւ հրաւէր ուղղած է կողմերուն, որպէսզի անոնք Պատրիարքարանի մէջ հանդիպին իրարու հետ 28 Հոկտեմբեր 2020, չորեքշաբթի, ժամը 16.00ին եւ սատարեն հարցին բարւոք լուծման։

Bilindiği üzere, S. Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu ve Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Yönetim Kurulu arasında bir gayrimenkul ile ilgili oluşan bir anlaşmazlık sonucu Patrik Hazretleri geçtiğimiz hafta her iki taraf ile konuyu görüşmüş, fikir alışverişinde bulunarak pederane tavsiyelerde bulunmuştu.

Patrik Hazretleri, bu bağlamda sorunun barışçıl bir yoldan çözümü için tarafları 28 Ekim 2020, Çarşamba, saat: 16.00’da Patrikhane’de gerçekleşecek olan bir toplantıya davet etmiş bulunmaktadır.

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Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/