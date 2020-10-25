Karabağ Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan açık bir şekilde uluslararası arabulucuların çabalarını sabote ediyor

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulunarak askeri operasyonların bir an önce durdurulmasına yönelik uluslararası çabalarını engellemek için Azerbaycan ve Türkiye’nin kasten ve bilerek adımlar attığını ifade etti.

Karabağ Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“23 Ekim tarihinde tüm gün boyunca Azerbaycan ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri topçu sistemlerinden Artsakh’taki yerleşimlere doğru ateş açtılar. Aynı gün akşam saatlerinde Karabağ’ın başkenti Stepanakert te bombalandı. Sonuçta sivil yapılar hasar gördü ve sivil halk arasında yaralananlar oldu. Dikkat çekici unsurlardan biri de o ki Stepanakert’e doğru bu füze saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlar ile görüşme sırasında gerçekleştirilmesidir.

İşte bu bombalamaların zamanlaması ve seçilen hedef Azerbaycan’ın açık ve gösterişli bir şekilde uluslararası arabulucuların çabalarını sabote ettiğini bir kez daha kanıtlıyor.”

Karabağ Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre daha önce de Azerbaycan iktidarı 10 Ekim tarihinde Rusya Devlet Başkanı ve 17 Ekm tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı’nın arabulucuğuyla varılan insani ateşkes anlaşmalarını ihlal etmişti.

Bu vaziyetten tek çıkış yolu Karabağ Dışişleri Bakanlığı’na göre Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının uluslararası tanınması ve Azerbaycan’a karşı yaptırımların uygulanmasıdır.

ERMENİ HABER AJANSI