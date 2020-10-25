“Kanaat Önderi Ne Demek? Biz Aşiret miyiz”

Ermeni asıllı TC vatandaşı Nurhan Çetinkaya, TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu’nun TC vatandaşı Ermenilerin hak ihlalleri ile ilgili Şahak Maşalyan ve kanaat önderleri ile yapacağı ziyaret programının detaylarını incelediğinde, bu görüşmenin sağduyudan uzak ve eşit yurttaşlık ilişkilerine sekte vuracağını iddia ederek, “Kanaat Önderi Ne Demek? Biz Aşiret miyiz?” dedi.

Kendine has üslubu ile yıllardır kuşları ve böcekleri dahi unutmadan her sabah sosyal medya hesabından ‘Günaydın Kainat’ diyerek takipçilerine seslenen ve kendince yorumları ile gündeme dair değerlendirmelerde bulunan eski Bakırköy Belediye Meclis Üyesi ve Adalar Belediye Başkan Aday Adayı Ermeni asıllı Nurhan Çetinkaya, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun TC vatandaşı Ermenilerin hak ihlalleri ile ilgili Şahak Maşalyan’la yapılacağını söylediği görüşmelerle ilgili ayrıntıları yazdı.

Çetinkaya, geçtiğimiz gün TBMM İnsan hakları komisyonuna bağlı bir alt komisyon üyelerinin, Türkiye Cumhuriyet vatandaşı Ermenilere hak ihlalleri konusunda yarın İstanbul’da Patrik Hazretleri ve üç kanaat önderi ile görüşeceğini bildirmişti.

Ziyaretin nerede, kimlerle ve nasıl yapılacağını merak eden birçok cemaat üyesi dostundan telefon aldığını ifade eden Nurhan Çetinaya, “Dolayısı ile hem ziyaretin programını kamuoyu ile paylaşmak hem de kendi kanaatlerimi ifade etme ihtiyacı hissettiğimden Pazar tatilinizden birkaç dakika çalacağım” diyerek açıklamalarda bulundu.

Çetinkaya, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na bağlı alt komisyonun, Türkiye Cumhuriyet vatandaşı Ermenilere hak ihlalleri konusunda Patrik Hazretleri Şahak Maşalyan’la yapacağı görüşmeyle ilgili şu ifadelere yer verdi.

“ERMENİ DÜŞMANLIĞI TAVAN YAPTI”

“Şimdi efendim, TBMM İnsan hakları komisyonu mecliste üyesi bulunan partiler arasından seçilmiş ağırlıklı hukukçu milletvekillerinden oluşmaktadır. Bu komisyon gerek ülkemizde, gerekse yurtdışında yaşanan hak ihlalleri konusunda araştırma ve çalışmalar yapar ve raporlayarak TBMM gündemine sunar.

Son günlerde yaşanan Azerbaycan ve Ermenistan arasında ki savaşın ülkemizde de yansımaları çok fazla hissedildi ve ülke genelinde Ermeni düşmanlığı tavan yaptı. Ermeni cemaati yaşananlar karşısında ne kadar sesiz kalmayı tercih etse de çeşitli kuruluş ve kişiler tarafından olayın içerisine çekilmeye çalışıldı. Siyasi söylemeler de bu meseleyi sürekli servis etti. Ülke gündemine taşınan bu olumsuzlukların farkına varan TBMM konu ile ilgili bir araştırma komisyonu oluşturdu ve yarın bu komisyon başta da belirttiğim gibi Sayın Patrik Hazretleri ve üç kanaat önderi ile görüşecek.

Programın bana ulaşmasının ana sebebi, komisyonda görevli birkaç milletvekili arkadaşımın konu ile ilgili benim de görüşüme başvurmalarından dolayıdır.

Beni tanıyanlar bilir ki ben öyle cemaat içi ilişkilere çok fazla karışmam ama bu siyasi bir mesele olduğundan ve bir bütünü teşkil ettiğinden asla sessiz kalamam.

Şimdi bana yollanan ziyaret programını noktasına ve virgülüne dokunmadan paylaşıyorum.

İSTANBUL İNCELEME ZİYARETİ TASLAK PROGRAM

07:00: TBMM Halkla İlişkiler Binası Önünden Havalimanına Hareket

08:35 – 09:40 Ankara: İstanbul Uçuş (Sabiha Gökçen Havalimanına)

11:00 – 12:15: Türkiye Ermenileri Patriği Patrik Sahak Maşalyan II ve Kumkapı’daki Patrikhane ve Kiliseyi Ziyaret

(Kumkapı Meryem Ana Kilisesi ve Ermeni Patrikhanesi)

12:15 – 13:00: Ermeni Kanaat Önderlerine Ziyaret I

Hosrov KÖLETAVİTOĞLU

Malatyalı Ermeniler Derneği (HAYDER) Başkanı

(Patrikhanede veya Kilisede)

13:30-14:30: Öğle Yemeği

(CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul –Beyoğlu)

15:00 – 16:00: Ermeni Kanaat Önderlerine Ziyaret II

Aram KURAN

Türkiye’nin ilk ve tek Ermeni televizyon Luys TV’nin kurucusu ve Luys Medya Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Yer: Şişli

16:30 – 17:30: Ermeni Kanaat Önderlerine Ziyaretler III

Bedros ŞİRİNOĞLU

Şirinoğlu Faktoring YK Başkanı

Yer: Zeytinburnu Vakıf Merkezi

18:30: Akşam Yemeği

(Konyalı Lokantası – Sultanahmet)

21:00: (İstanbul – Ankara Uçuş (İstanbul Havalimanından)

“SÜREKLİ AYNI KİŞİLERLE DİNAMİKLERİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Programın detaylarını paylaşan Çetinkaya,” İnsan ister istemez kendi kendine soruyor” diyerek, “Bu toplumda herkes TBMM’de kendi görüşünce eşit yurttaşlık ilişkisi içerisinde temsil ediliyorken, neden hala aşiret sistemi anlayışıyla sürekli aynı kişilerle dinamikleri sağlamaya çalışıyoruz?” ifadelerini kullandı.

TBMM İnsan hakları komisyonuna verilen isimlerde hangi kriterlerin esas alındığını, ziyaret listesinde neden gençlerin, kadınların, esnafın, sanatkârların veya öğretmenlerin olmadığını sorgulayan Çetinkaya, “Kanaat önderleri ne demek? Biz Aşiret miyiz?” dedi.

Programı üzerine vazife alan dostlarına da sitem eden Çetinkaya, sorularıyla bir kez daha gündemi belirledi.

*TBMM heyetini yemeklerde ağırlamak yerine, Ermeni toplumunun çeşitli kesimlerinden yurttaşları davet edip, Patrikhane çatısı altında milletvekilleri ile buluştursalar çok mu zahmetli ve masraflı olurdu?

*Herkes yaşadıklarını anlatabilseydi daha verimli olmaz mıydı?

*Ankara’dan İstanbul’a görevli gelen bir heyeti CVK Bosphorus otel de öğle, Topkapı Sarayı Konyalı’da akşam yemeğinde ağırlarsanız onlarında rapora yazacakları ilk madde, Ermeniler, çok iyi yaşıyorlar bizi İstanbul’un en lüks yerlerinde ağırladılar olmaz mı?

http://www.yurthaberajansi.com/haber-kanaat-onderi-ne-demek-biz-asiret-miyiz-5829.html