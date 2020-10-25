İran İslam Devrim Muhafızları Khodafarin ve Culfa bölgesinde konuşlandı – Ermenistan Kamu Radyosu

İranlı kaynaklar, kuzey İran’da asker ve askeri teçhizat konuşlandırılmasına ilişkin videolar yayınladı

İran kaynakları, Khodafarin ve Culfa bölgesinde İran İslam Devrim Muhafızları’nın asker ve askeri teçhizat konuşlandırmasıyla ilgili videolar yayınladı.

“Sepahcybery” telegram kanalı, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir askerin, ülke bütünlüğü ve Khodafarin ile Culfa bölgelerindeki halkın güvenliğini sağlamak amacıyla, Devrim Muhafızlarının kara kuvvetlerinin “İmam e Zaman” tugayının sınır boyunca konuşlandırılacağını bildirdiği bir video yayınladı.

Azariha da, İran’ın askeri teçhizatının nakledilmesiyle ilgili bir video yayınladı ve İran’ın, terörist göndermenin yanı sıra, Türkiye’nin Zangezur’u işgal etme ve Ermenistan-İran sınırını geçme niyetini açıkladığında bu eylemlere yeni bir ivme kazandırdığını belirtti.

İran IRNA haber ajansı, Sepahnews’e atıfta bulunarak, İDMO kara kuvvetlerinin “İmam e Zaman” tugayının ülkenin kuzeybatı sınırında bulunduğunu bildirdi.

Yayına göre, ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla, Khodafarin ve Culfa bölgelerine (Nahçıvan sınırı) tanklar ve daha başka askeri teçhizat konuşlandırılmıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu