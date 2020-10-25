İran Devrim Muhafızları Ordusu sınırda konuşlandırıldı – Ermenistan Kamu Radyosu

İran İslam Cumhuriyeti İran Devrim Muhafızları Ordusu (İİC İDMO) Kara Birlikleri, Karabağ çatışmalarının artması nedeniyle sınırda konuşlandırıldı

Karabağ ihtilaf bölgesindeki tırmanıştan bahseden İDMO Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammad Pakpour, ülke sınırlarındaki herhangi bir jeopolitik değişikliğin, İran için kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Buna göre, İran sınırlarına yönelik herhangi bir tehdit, karşılığını bulacaktır.

Ülke halkının güvenliğinin ve ulusal çıkarlarının İran’ın kırmızıçizgileri olduğunu vurguladı.

Karabağ ihtilaf bölgesindeki gelişmelerden söz ederken, İran’ın her türlü işgal ve saldırıya karşı olduğunu ve şiddetle kınadığını kaydetti.

“Çatışmanın ilk günlerinden itibaren İDMO Kara Kuvvetleri, durumun gelişmesini takip ederek, sınır bölgesinde faaliyet göstermektedir.

Gerekli önlemler alınmıştır.”

Sınır bölgesinde İDMO Kara Kuvvetleri birimlerinin konuşlandırılmış olduğunun altını çizdi ve ekledi, “İDMO Kara Kuvvetleri birimlerinin konuşlandırılması, ulusal çıkarların korunması ve bölge halkının güvenliğinin sağlanması hedefleriyle uyumludur.”

İran’ın, komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve ülke sınırlarındaki herhangi bir jeopolitik değişikliğin İran için kırmızıçizgi olduğunu vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu