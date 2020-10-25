Fransa’daki Ermeniler Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi (Foto, Video)

Fransa Ermenileri, Türkiye’nin desteğiyle Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı saldırganlığı başkent Paris’teki Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Ermeni göstericiler tarafından Artsakh’ta düşmana karşı vatanı korumak için yaptığı mücadelede şehit düşen Ermeni askerlerin anısına saygı duruşu yapıldı.

Gösteriye siyah kıyafetler ve maskelerle katılan protestocular, Azerbaycan’ın saldırganlığı sonucu şehit düşen Ermeni askerlerin isimlerinin yazıldığı ve ‘Artsakh’ı tanıyın’ şeklinde pankartlar açtılar.

Fransa’daki Ermeniler bir protesto da Eyfel Kulesinin önünde düzenledi. Gösteriye Ermeniler ellerinde Ermenistan ve Artsakh’ın bayrakları tuttular.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/25/Fransa-Ermeni-Türkiye-Karabağ/196599