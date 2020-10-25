Fransa Parlamentosu heyeti, Karabağ’ı ziyaret edecek

24-27 Ekim tarihleri arasında Fransa Parlamentosu heyeti Ermenistan’a ve Artskh’a ziyarette bulunacak.

Nouvelle d’Arménie, Fransız milletvekillerinin, bu ziyaretleri ile Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı savaş hakkında seslerini yükseltmek ve tarihten gelen Ermenistan ile Fransa’nın özel bağlarını ve dostluğunu göstermek istediğini yazdı.

Ermenistan Parlamentosu’dan edinen bilgiye göre Fransız milletvekilleri, Tsitsernakaberd Ermeni Soykırımı anıt kompleksini ziyaret edecek.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/25/Fransa-Karabağ-Ermenistan/196545