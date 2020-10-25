Frank Pallone: “ABD, Azerbaycan’ı ateşkese zorlamak için yaptırımlar gibi ciddi adımlar atmalı”

ABD Kongre üyesi Frank Pallone, Azerbaycan’ı ateşkese uymaya zorlamak için ABD tarafından yaptırımların uygulanması gerektiğini açıkladı.

“Twitter” üzerinden bir paylaşım yapan Pallone, “Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, yaptığımız görüşmede Artsakh çatışması ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. ABD, ciddi adımlar atmalı, Azerbaycan’ın, ateşkes rejimini korumasını ve yabancı teröristlerden vazgeçmesini sağlamak için yaptırımlar uygulamalı” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, 22 Ekim’de resmi ziyaretle ABD’ye gitti. Mnatsakanyan, Karabağ çatışması ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Devlet Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile bir araya geldi.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’a karşı geniş çaplı savaş operasyonları başlatan Azerbaycan, Moskova’nın arabuluculuğuyla iki defa ilan edilen ateşkese rağmen Karabağ’daki sivil yerleşim yerleri dahil cumhuriyet topraklarını durmadan ateş altında tutmaya devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/25/ABD-Azerbaycan-Frank-Pallone/196554