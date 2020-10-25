Ermenistan’ın saldırısı sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Arthur için tören düzenlendi

Ermenistan’ın Gence’ye 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda, 13 yaşındaki Arthur Markov yaralanmıştı. Hastanede tedavi gören Arthur, yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuklara saldırmaktan çekinmeyen Ermenistan’ın son kurbanı, Rusya vatandaşı Arthur Markov’du.

Henüz 13 yaşındaki Arthur, annesinden uzakta, babaannesi ve teyzesiyle Gence’deki saldırıda enkaz altında kaldı. Hastanedeki yaşam savaşını kaybeden Arthur için kilisede tören düzenlendi.

Törene Arthur’un yakınları, okul arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

Ermenistan’ın Gence’ye saldırısında 2’si çocuk 13 kişi ölmüş, 53 kişi yaralanmıştı.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/ermenistanin-saldirisi-sonucu-yasamini-yitiren-13-yasindaki-arthur-icin-toren-duzenlendi-525881.html