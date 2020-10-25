Ermenistan Karabağ karayolu düşmek üzere

PUTİN’E YARDIM ÇAĞRISI YAPTILAR
İşgalci Ermenistan açısından hayati önem taşıyan Laçin koridorunun düşmek üzere olduğunu Rus askeri uzmanlar da kabul etmeye başladı. Rus medyasında uzmanlar şu yorumu yaptı: “Azerbaycan öncü birlikleri şu anda Laçin koridoruna sadece 10 km mesafede. Anlaşılan Bakü yönetimi bir an önce Karabağ bölgesiyle Ermenistan’ın kara bağlantısını kesmek istiyor. Bu istikamette Ermeni kuvvetlerinin ilerleyen Azerbaycan ordusuna mukavemet göstermesi neredeyse imkansız. Elinde zırhlı araçlar kalmayan Ermeniler sadece kısıtlı sayıda piyade gücüyle Laçin koridorunu korumayacağını idrak etmiş durumda. Karabağ Ermenileri lideri Araik Arutunyan bu yüzden dün akşam Rusya lideri Putin’e “Yardım edin. Ateşkes sağlayın” çağrısı yaptı. Bölgede güç dengesi dikkate alındığında Laçin’in düşmesi an meselesi.”
https://www.hurriyet.com.tr/dunya/ermenistan-karabag-karayolu-dusmek-uzere-41645190
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