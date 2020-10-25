Ermenistan Başbakanı’nın Sözcüsü: “Ateşkes sözde değil, özde olmalı”

Ermenistan Başbakanı’nın Sözcüsü Mane Gevorgyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ateşkese dair son açıklamalarını cevapladı.

“Fox News”e konuşan Aliyev, Bakü’nün ateşkes rejimi şartları konusunda anlaşmaya hazır olduğunu ilan etmiş, ancak bunun için Ermenistan’ın, ABD, Rusya ve Fransa’nın hazırladığı ortak ilkelere sadık olduğunu ilan etmesi gerektiğini açıklamıştı.

Aliyev’in bu açıklamasının kelime oyununa benzdiğini vurgulayan Gevorgyan, “Evet, biz ateşkese ve müzakere sürecine hazırız. Şu anda bizim için ateşkes bir önceliktir” dedi.

Ancak Aliyev’in niyetinin inandırıcı olması için Azerbaycan tarafının ateşi durdurması gerektiğini vurgulayan Sözcü, ateşkesin sözde değil özde olması gerektiğine dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve teröristler destekli Azerbaycan, 27 Eylül’den itibaren Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti’ne karşı geniş çaplı bir savaş sürdürüyor. Ermenistan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanları Zohrab Mnatsakanyan ile Ceyhun Bayramov, 9 Ekim’de Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Yaklaşık 11 saat süren görüşmenin ardından ateşkese dair bir ortak açıklama yayınlandı.

Ancak Azerbaycan, 10 Ekim günü saat 12’den itibaren sağlanması gereken ateşkesi korumadı ve Artsakh sivil yerleşim yerlerini ateş altında tutmaya devam etti. 17 Ekim’de Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile ikinci bir ateşkes anlaşmasının sağlandığını duyurdu, ancak 18 Ekim saat 00:00’dan itibaren sağlanması gereken bu ikinci ateşkes de Azerbaycan tarafından yok sayılırken, çatışmalar eski şiddetle devam etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/25/Ermenistan-Karabağ-Azerbaycan/196568