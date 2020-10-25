Dışişleri Bakanı AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları ile görüştü – Ermenistan Kamu Radyosu

23 Ekim’de Amerika Birleşik Devletleri’ne bir çalışma ziyaretinde bulunan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları Igor Popov (Rusya), Andrew Chaffer (ABD), Stefan Visconti (Fransa) ve AGİT Dönem Başkanı Kişisel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk ile bir araya geldi.

Muhataplar, Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki operasyonel duruma değindi.

Bakan Mnatsakanyan, Azerbaycan’ın 10 ve 17 Ekim’de varılan ateşkes konusunda varılan anlaşmaların başarısızlığından duyduğu derin endişeyi dile getirdi ve Azerbaycan’ın çatışmayı askeri yollarla çözme arzusunun tüm bölge için bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

Taraflar, ateşkes anlaşmalarının derhal uygulanacağını ve doğrulama mekanizmaları yoluyla istikrarlı bir ateşkesin derhal onayını teyit ettiler.

Barış sürecini sadece AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları çerçevesinde sürdürmesini vurgulandı. Bunu Ermenistan Dışişleri bakanlığı iletti

Ermenistan Kamu Radyosu