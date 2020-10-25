Azerbaycan, Türkiye’nin desteğiyle uzun süredir Artsakh’a karşı savaşa hazırlanmaktaydı – Ermenistan Kamu Radyosu

Yeni verilere göre, Azerbaycan, Türkiye’nin desteğiyle uzun süredir Artsakh’a karşı savaşa hazırlanmaktaydı

Savcılık, Azerbaycan’ın, Artsakh’a yönelik saldırısı konusunda ne yapacağına önceden karar verdiğine dair gerçek bilgilere ulaştı.

Ermenistan Başsavcılığı, Artsakh’a yönelik askeri saldırının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin katılımının daha önceden hazırlanmış olduğu konusunda kesin bilgilerin alındığını bildirdi.

“Ağustos ayının başından bu yana, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel birimlerine ait çok sayıda askerin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerlerine muharebe eğitimi vermişlerdir.

Eğitimler özellikle dağlık koşullarda savaş becerisi kazanmak amacıyla yapılmıştır”,- denmektedir açıklamada.

Aynı zamanda, tatbikatlar sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri de yakın gelecekte Artsakh’ın askeri mevzilerine saldırı yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.

3 Eylül’den bu yana, Azeri yedek kuvvetleri genel seferberliğe çağrılmış ve halk bir haftalık askeri tatbikat düzenleme konusunda yanlış bilgilendirilmiştir.

Hem yedek, hem de düzenli ordu birlikleri, 21 Eylül’den itibaren, Azerbaycan ve Artsakh sınırına yakın muharebe mevzilerinde konuşlandırılmıştır.

26-27 Eylül gecesi Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu tüm silah çeşitleri kullanılarak her yönden saldırıya geçilmesi emri verilmiştir.

Dahası, Eylül ortasından itibaren, sınıra yakın yerleşim yerlerinde, Azerbaycan halkının sık yerleşim gösterdiği mevkilerde, askeri tatbikat için oldukları söylenerek, vatandaşların bahçelerine topçu sistemleri yerleştirilmiştir.

Lakin savaşın en başından itibaren bu sistemler savaş görevlerini yerine getirmiştir.

Alınan bilgiye göre, plana göre Türk özel kuvvetlerinin askerleri de askeri operasyonlara doğrudan dâhil olmuştur.

Azerbaycan’ın attığı adımlarla bağlantılı olarak başlatılan ceza davasıyla ilgili ön soruşturma devam etmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu