Azerbaycan, sivil yerleşimleri bombalamaya devam etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan, sivil yerleşimleri bombalamaya devam etti

Azerbaycan, 24-25 Ekim gecesinde de Ermeni yerleşimlerini bombalamaya devam etti

Azerbaycan, 24-25 Ekim gecesinde de Ermeni yerleşimlerini bombalamaya devam etti.

Martuni’ye bağlı Karmir Şuka, Tağavard, Gişi, Spitakaşen köyleri ve Askeran bölgesinin Avetaranots köyü top ateşine tutuldu.

Üstelik düşman kuvvetleri, sivil yerleşim yerleri haricinde, bu köylerin yakınlarında bulunan ormanları ve tarımsal öneme haiz alanları da hedef aldı.

Söz konusu yerleşim yerlerinde askeri tesis bulunmamaktadır.

Sivil kayıp yoktur.

Ermenistan Kamu Radyosu