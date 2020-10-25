Azerbaycan, 15 yıl önce düşen uçağı “vurdu”. – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan, toplumunu iyi haberlerle mutlu etmeye çalışıyor. Maalesef sevinçleri kısa sürüyor.

Savunma Bakanlığı temsilcisi Şuşan Stepanyan, yeni bir ilkel Azerbaycan tahrifatı hakkında bilgi verdi.

Konu, Azerbaycan’daki ABD Büyükelçiliğinin, Bakü’de olası terör saldırıları konusunda uyarıda bulunmasıdır.

Büyükelçiliğin yaptığı açıklamaya göre ülkede, terör saldırıları ve ABD vatandaşları ile diğer yabancıların tutuklanma riski vardır.

Bu nedenle, büyükelçilik vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı.

Büyükelçilik açıklamasında, Ermeniler hakkında tek bir kelime bile edilmemesine rağmen, Azeri medyası gerçeği çarpıtarak, Ermenilerin Bakü’de terör saldırısı planladıkları söylentilerini yaymaktadır.

İşin garibi, Azerbaycan’ın yukarıda belirtilenlere ek olarak, bir Ermeni uçağı vurmuş olduklarını ilan ederek, vatandaşlarını mutlu etmeye çalışmış olmasıdır. Ancak haberle ilgili olarak, 2005 yılında ABD’deki bir hava gösterisi sırasında düşen bir uçağın görüntüleri sunulmaktadır, yani 15 yıl önce düşen uçağı tekrar “vurmuş” oldular.

Azerbaycan, 15 yıl önce vurmuş olduğu uçağı “vurdu”.

Azerbaycan, toplumunu iyi haberlerle mutlu etmeye çalışıyor. Maalesef sevinçleri kısa sürüyor.

Savunma Bakanlığı temsilcisi Şuşan Stepanyan, yeni bir ilkel Azerbaycan tahrifatı hakkında bilgi verdi.

Konu, Azerbaycan’daki ABD Büyükelçiliğinin, Bakü’de olası terör saldırıları konusunda uyarıda bulunmasıdır.

Büyükelçiliğin yaptığı açıklamaya göre ülkede, terör saldırıları ve ABD vatandaşları ile diğer yabancıların tutuklanma riski vardır.

Bu nedenle, büyükelçilik vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı.

Büyükelçilik açıklamasında, Ermeniler hakkında tek bir kelime bile edilmemesine rağmen, Azeri medyası gerçeği çarpıtarak, Ermenilerin Bakü’de terör saldırısı planladıkları söylentilerini yaymaktadır.

İşin garibi, Azerbaycan’ın yukarıda belirtilenlere ek olarak, bir Ermeni uçağı vurmuş olduklarını ilan ederek, vatandaşlarını mutlu etmeye çalışmış olmasıdır.

Ancak haberle ilgili olarak, 2005 yılında ABD’deki bir hava gösterisi sırasında düşen bir uçağın görüntüleri sunulmaktadır, yani 15 yıl önce düşen uçağı tekrar “vurmuş” oldular.

Ermenistan Kamu Radyosu