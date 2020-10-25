ABD, Karabağ’da ateşkes ilan etti – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD, Karabağ’da yeni ateşkes ilan etti

27 Eylül’de Azerbaycan’ın büyük çaplı saldırısından sonra üçüncü ateşkes girişimi.

RIA Novosti’nin Reuters’e atıfta bulunarak bildirdiğine göre, ABD, 26 Ekim sabah saat 8.00’de Dağlık Karabağ’da yeni bir insani ateşkes ilan etti.

Bunun, 27 Eylül’de Azerbaycan’ın büyük çaplı saldırısından sonraki üçüncü ateşkes girişimi olduğunu bildirelim.

İnsani ateşkese ilişkin ilk anlaşmaya 9 Ekim’de Moskova’da Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları, Zohrab Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov ulaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak görüşme yaklaşık 11 saat sürdü ve anlaşmazlığın çözümü için dört maddeyi içeren bir anlaşmanın kabul edilmesiyle sona erdi.

Taraflar özellikle, 10 Ekim saat 12.00’den itibaren, insani amaçlarla savaş esirlerini, diğer tutukluları ve kurbanların cesetlerini Uluslararası Kızılhaç standartlarına uygun olarak değiş tokuş etmek üzere ateşkes sağlanacağı konusunda anlaştılar.

Ateşkes anlaşmasının ardından Azerbaycan Artsakh’ı bombalamaya devam etti.

17 Ekim’de Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ikinci anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

18 Ekim yerel saatle 00.00’da insani ateşkes yapılmasına karar verildi.

Bu sefer anlaşmaya Fransa arabuluculuk yaptı.

Ancak Artsakh Savunma Ordusu, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin 18 Ekim sabahı, aktif bir topçu ateşinden sonra saat 07.20 sularında güney yönüne saldırdığını bildirdi.

Her iki tarafta da kayıplar oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu