ABD Büyükelçiliği Bakü’deki terörist saldırı tehdidi konusunda uyardı – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan’daki ABD Büyükelçiliği vatandaşları ve diğer yabancıları, oteller de dahil Bakü’de terör saldırıları tehdidi konusunda uyardı.

Diplomatik heyet yaptığı açıklamada, “Bakü’deki ABD Büyükelçiliği, Bakü’deki olası terör saldırıları ve ABD vatandaşları ve yabancıların kaçırılmasıyla ilgili güvenilir raporlar aldı” dedi.

Terörist saldırıların Bakü’de JW Marriott Absheron Oteli ve “başka yerlerde” gerçekleşebileceği belirtildi.

Diplomatik misyon, vatandaşlara tetikte olmalarını ve kalabalık yerlerden kaçınmalarını tavsiye ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu