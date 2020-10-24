Washington Zirvesi Sonrası Karabağ’da Çatışmalar Sürüyor

Karabağ’daki yerel yönetim Azerbaycan’ın Martakert’i ve Martuni bölgesindeki birçok köyü roketlerle gece saatlerinde vurduğunu ileri sürdü.

Bölge yetkilileri ayrıca bu saldırı sonucu 927 asker ve 30’dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Askeri kayıplarını açıklamayan Azeri yetkilileri de 63 sivilin öldürüldüğünü 292 sivilin de yaralandığını belirtiyor.

İki ülke arasında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana uzlaşmazlık unsuru olan Dağlık Karabağ’da 1990’lı yıllardan bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalar ateşkes girişimleri ve uluslararası çağrılara rağmen devam ediyor.

Cuma günü Washington’da Azeri ve Ermeni dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek arabuluculuk rolü üstlenen Mike Pompeo da taraflara şiddetin sonlandırılması ve sivil kayıpların önüne geçilmesi çağrısını yineledi.

Pompeo’nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüşmesinin ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakan Pompeo ayrıca tarafların bu uzlaşmazlığı Helsinki Nihai Senedi’nde belirtilen güç kullanımı ya da tehdidinden uzak, sınırlara saygı ve eşit haklar ve halkların özerkliği ilkeleri çerçevesinde çözebilmesi için Minsk Grubu Eş-Başkanları gözetiminde kapsamlı bir müzakere süreci başlatmasının önemini vurguladı” ifadeleri yer aldı.

Bakan Pompeo da Twitter’dan paylaştığı mesajında, Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla şiddetin durdurulması için atılması gereken “önemli adımları” değerlendirdiklerini belirtti. Pompeo ayrıca, “Her iki taraf da ateşkese uymalı ve müzakerelere geri dönmeli” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılırken Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, görüşmelerin “çok iyi” geçtiğini söyledi. Ateşkesin tarihiyle ilgili soruya Mnatsakanyan’ın yanıtı “Bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz” oldu.

Washington’daki görüşme, Rusya liderliğinde yürütülen müzakereler sonucunda alınan ateşkes kararının ihlal edilmesinin ardından yapıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Washington’daki görüşme öncesinde yaptığı bir açıklamada Karabağ sorununa diplomatik bir çözüm olamayacağı görüşünü savunmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise savaşın bitmesi için Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ’dan çekilmesi gerektiğini savunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada “Bu sabah Aliyev’le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar” dedi.

Azerbaycan’a destek veren Türk yetkililerin Azerbaycan’dan talep gelmesi halinde bölgeye asker göndermede tereddüt etmeyecekleri yönündeki açıklamalar batıdan tepki gördü. Pompeo da mesajında üçüncü aktörlerin çatışmalara ve uzlaşmazlığa doğrudan müdahil olmamaları çağrısı yaptı.

VOA