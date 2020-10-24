Wargonzo: Türkiye’den 1.200 dağ komandosu Azerbaycan’a gönderildi

Türkiye’den Azerbaycan’ın baikenti Bakü ve daha sonra Karabağ cephe hattına 1200 Türk dağ komandosu göderildi.

Rus askeri muhabiri Semyon Pegov’un yönettiği “Wargonzo” telegram kanalı, İstanbul’daki kaynaklara atıfta bulunarak, PKK’ya karşı savaşan 1.200 dağ komandosunun Türkiye’den Azerbaycan’a transfer edildiğini duyurdu.

Türkiye’den gelen askeri uzmanlar ve komandolar özellikle Azerbaycan-Karabağ cephe hattının güneyindeki Cebrail-Hadrut bölgesinde Azerbaycan özel kuvvetlerinin yerine geçmek için geldiler, çünkü Azerbaycan askerleri dağlık bölgelerinde Ermeni Gönüllü birliklerine karşı dayanamıyorlar.

ERMENİ HABER AJANSI