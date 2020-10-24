Türkiye, Azerbaycan’a 1.200 dağ komandosu gönderdi – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye, Azerbaycan’a 1.200 dağ komandosu gönderdi

Rus askeri muhabiri Semyon Pegov’un “Wargonzo” projesinin telgraf kanalı, İstanbul’daki kaynaklara atıfta bulunarak, Ankara’nın 1.200 dağ komandosunu Türkiye’nin Kürdistan’dan bölgesinden Bakü’ye transfer ettiğini söyledi.

“Artsakh’ın dağlık bölgelerinde faaliyet gösteriyorlar.

Türkiye’den gelen uzmanlar, dağlarda partizan ve gönüllülerle doğrudan çatışmaya dayanamayan Azerbaycan özel kuvvetlerinin yerini almak zorunda kalıyor. Bu durum, öncelikle güney cephesinin Cebrail-Hadrut yönüyle ilgilidir”,- denilmektedir açıklamada.

Ermenistan Kamu Radyosu