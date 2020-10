Trump’ın arkadaşı Erdoğan Ermenileri öldürüyor. Sean Penn Amerikalıları kınadı – Ermenistan Kamu Radyosu

Hollywood yıldızları, neredeyse bir aydır Artsakh’ta devam eden savaşa şimdiden tepki gösteriyor.

Twitter’daki bir sonraki gönderi Amerikalı aktör, yapımcı Sean Penn tarafından yapıldı.

Türkiye’ye silah sattığı için Amerikalıları kınadı.

“Birçoğunuz sırt üstü otururken Ermeniler, Trump’ın arkadaşı Erdoğan’ın kendisine tedarik ettiğimiz silahları tarafından öldürülüyor. “Bu Amerika değil” diye yazdı.

As too many of us sit on our butts, Armenians are being slaughtered by Trump pal Erdogan with weapons WE provided. THIS is NOT America! Biden for America’s new birth! — Sean Penn (@SeanPenn) October 24, 2020

Unutulmamalıdır ki, Ermeni-Amerikan topluluğu, 20 Ekim’de, Türk “Bayraktar” İHA üretimi için Türkiye’ye iletişim araçları sağlayan Amerikan “Viasat” şirketinin ofisi önünde yaklaşık iki gün üst üste barışçıl protestolar düzenledi.

Viasat Halkla İlişkiler Müdürü Ken Peterman, iki günlük eylemler sonucunda, şirketin ürünlerinin kullanım amacının farkında olmadığını ve onlara göre tamamen koruyucu bir öneme sahip olduğunu belirtti.

22 Ekim’de Peterman, Viasat’ın Türkiye’ye olan tedariki keseceğini duyurdu.

Ancak şirket şimdiye kadar bununla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Ermenistan Kamu Radyosu