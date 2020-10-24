Terkedilen Azeri askere Ermeniler sahip çıktı – Ermenistan Kamu Radyosu

Azeri bir savaş esiri, kendisini savaş alanında nasıl yaralı bırakıp kaçtıklarını anlatıyor

Nuraddin Yolçiyev, komutan ve askerlerden yardım istediğini, ancak yardım etmediklerini söyledi.

Ermeni askerler onu ambulansla hastaneye götürene kadar, bir gün savaş alanında kaldığını söylüyor.

Artsakh Enformasyon Kurumu, Ermenistan’da ameliyat edilen bir Azeri mahkûmun gösterildiği yeni bir video yayınladı.

Nuraddin Yolçiyev hala hastanede ama görüntülere bakılırsa kendini iyi hissediyor ve kendisini nasıl Ermeni tarafında bulduğunu anlatıyor.

“Taliş’i ele geçirmek için gönderildik.

Ağır çatışmalardı.

Çatışmada yaralandım.

Birçoğu benimle birlikte yaralandı.

Komutanlardan ve askerlerden yardım istedim, ancak bana yardım etmediler”,- dedi esir asker.

Ermeni askerler onu ambulansla hastaneye götürene kadar, bir gün savaş alanında kaldığını söylüyor.

Esir, hiçbir askeri tanımadığını söylüyor.

Çoğu, farklı diller konuşan yabancı paralı askerlerdi.

Yolçiyev, Ermeni tarafının özverili yaklaşımı, doktorların tavrı ve hatta güzel yemeklerini anlatıyor.

Ekim ayının ilk günlerinde Ermenilerin eline düştü.

Ermeni doktorların onu 10 Ekim’de ameliyat ettiği öğrenildi.

Azeri savaş esiri 10 gündür hastanede ve uygun tıbbi bakım alıyor.

Artsakh İnsan Hakları Savunucusu, diğer savaş esirlerine de gerekli yardımın sağlandığını belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu