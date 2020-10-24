Mazı Köyünde Bulunan Yeraltı Şehri’nin Cephesi Kabartmalarla Dolu

Kapadokya bölgesinin başkenti Nevşehir‘in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde bulunan yeraltı şehri tanıtıma muhtaç.

Antik adı “Mataza” olan Mazı köyü, Ürgüp’ün 18 km. güneyinde, Kaymaklı yeraltı şehrinin ise 10 km. doğusunda.Değişik yerlerde 4 girişi tespit edilebilmiştir; asıl girişi düzensiz taşlarla örülmüş koridor sağlamakta.

Kısa koridordaki iri sürgü taşı, yeraltı şehrinin giriş çıkışını kontrol altına almakta. İç kısımdaki küçük oda, sürgü taşının rahat bir şekilde hareket etmesi için yapılmış. Yeraltı yerleşiminin geniş alanlarına yayılan ahırlar, diğerlerinden farksız.

Ahırlardan kısa bir koridor vasıtasıyla yeraltı şehrinin kilisesine ulaşılmakta. Bu mekânın girişi sürgü taşı ile kapatılabilmekte. Kilise apsisi, köşeye oyulmuştur ve cephesi kabartmalarla süslü.

https://www.cthaber.com/haber/5634399/mazi-koyunde-bulunan-yeralti-sehrinin-cephesi-kabartmalarla-dolu