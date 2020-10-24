Kanadalı şirket, Türkiye’ye SİHA’ların motoru tedarikini askıya aldı – Ermenistan Kamu Radyosu

“Canadian Bombardier Recreational Products” (BRP), Türkiye’ye uçak motoru tedarikini askıya aldığını duyurdu.

Şirketin kıdemli başkan yardımcısı Martin Langele ve basın sekreteri Radio Canada International’a söyledi.

“Yakın zamanda bazı Rotax motorlarının askeri dronlarda kullanıldığını öğrendik ve derhal kapsamlı bir soruşturma başlattık”.

Aynı zamanda bu karar, ürettikleri motorların Azerbaycan’ın Karabağ ile savaşta kullandığı Türk ŞİHA’larında kullanıldığının şirkete bildirilmesinin ardından verildi.

BRP, Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Avusturyalı yan kuruluşu Rotax tarafından üretilen motorları kullandığını öğrendi.

Şirket yaptığı açıklamada, “Bu motorların, kullanımı şüpheli ülkelere tedarikini askıya alıyoruz” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu