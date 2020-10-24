Kanadalı “Bombardier”, SİHA’larda kullanılan motorların Türkiye’ye satışını durdurduğunu duyurdu

Kanada merkezli “Bombardier Recreational Products” şirketi, Türkiye’ye hava aracı motorlarının satışını durdurdu.

Ürettiği motorların, silahlı İHA’larda kullanıldığını daha yeni öğrendiğini duyuran Kanadalı şirket, sattığı motorların, Azerabycan tarafından Dağlık Karabağ çatışmasında kullanılan Türk yapımı SİHA’lar için kullanıldığına dair haberleri alınca bunların ihracatını durdurduğunu belirtti.



Son dönemde edinen kesin bilgilere göre, Türk yapımı “Bayraktar TB2” SİHA’larda, “Bombardier Recreational Products” şirketinin Avusturya şubesi olan “Rotax” tarafından üretilen motorlar kullanılıyor.

“Radio Kanada”ya konuşan “Bombardier Recreational Products” Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Martin Langelier, “Rotax”ın bazı motorlarının, SİHA’larda kullanıldığını yeni öğrendik ve hemen ayrıntılı bir araştırma başlattık. Aynı zamanda hava aracı motorllarının “belirsiz hedeflerle kullanıldığı” ülkelere ihracatını durduruyoruz” açıklamasını yaptı.

Langelier, “Rotax”ın tüm motorlarının, sadece ve sadece sivil havacılıkta kullanılmak üzere Avusturya’da üretildiğini ve sivil havacılık sertifikası aldığını da belirtti.

Daha önce Kanada Dışişleri Bakanı François –Filippe Champagne, Türkiye’ye askeri teçhizatın ihracatının durdurulduğunu duyurmuştu. Başbakan Justin Trudeau ise, Türkiye’ye ihraç edilen askeri ürünlerin nasıl Azerbaycan’ın eline geçtiğinin araştırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinden itibaren Türkiye destekli Azerbaycan silahlı kuvvetlerine karşı ölüm kalım mücadelesi veren Ermeniler, çatışma bölgesinde 10’dan fazla Türk yapımı “Bayraktar TB2” SİHA’sı vurdu. Vurulan SİHA’ların kalıntılarının incelenmesinde, bunlarıda Haziran 2020’de Kanada’lı “WEBCAM” şirketi tarafından üretilen L-3 WESCAM CMX-15D midel kameraların kullanıldığı da öğrenilmiştiri. Daha sonra ise, Türk yapımı bu SİHA’ların motorlarının da Kanada merkezli “Bombardier”in Avusturya şubesi olan “Rotax” tarafından üretildiği öğrenilmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/24/Kanada-Bombardier-Bayraktar-Türkiye-Karabağ/196490