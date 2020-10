Hristiyanlığı mı yaymaya çalışıyorlar? Mersin’de dikilen heykel “pes” dedirtti

Mersin’in Yenişehir ilçesinde, deniz şeridinde dikilen sözle Hz. İsa heykeli kafaları karıştırdı.

Yüzde 90’ından fazlası Müslüman olan Türkiye’de, Hristiyanlığı yaymak için misyonerlik faaliyetleri yürütülürken, kafaları karıştıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Mersin’in Yenişehir ilçesinde çekilen bir görüntü, “Hristiyan inancı mı aşılanmaya çalışılıyor?” sorularına neden oldu.

Mersin Yenişehir Suphi Öner Öğretmen Okulu hizasında, deniz şeridine sözde Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıha gerilmiş heykeli dikildi.

Müslüman Türkiye’nin, çoğunluğu muhafazakar olan şehrinde böyle bir heykelin dikilmiş olması kafaları karıştırdı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/hristiyanligi-mi-yaymaya-calisiyorlar-mersinde-dikilen-heykel-pes-dedirtti-1424261.html