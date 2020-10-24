Fransa, Erdoğan’ın açıklamasından sonra Ankara’daki Büyükelçisi’ni geri çağırdı

Fransa, Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında dile getirdiği hakaretlerden dolayı Ankara’daki büyükelçisini istişareler için geri çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı, Erdoğan'ın, Fransız mevkidaşı için kullandığı "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongresi’nde yaptığı konuşmada "Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var." demişti. Erdoğan, açıklamasında şu sözlere yer vermişti: "Bu Macron denilen zatın İslam’la derdi nedir? Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir! Öncelikle bir akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan’la uğraşıyorsun. Ya Erdoğan’la uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten şurada bir yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum. Fransa’ya bir şey kazandıramadı ki kendine bir şey kazandırsın."

Diğer yandan, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın, Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’yı bakanlığa çağırdığı da öğrenildi.

ERMENİ HABER AJANSI