Düşmanın saldırılarına rağmen Şuşi’nin Ğazançetsots kilisesinde çanlar tekrar çaldı, düğün yapıldı (Foto,Video)

Azerbaycan’ın Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı başlattığı savaşa rağmen Şuşi’de Ermeni bir çiftin düğün töreni yapıldı.

Çiftin düğün töreni, Azerbaycan’ın füze saldırıları nedeniyle büyük hasar gören Artsakh’ın Şuşi merkezinde bulunan Kutsal Kurtarıcı Ğazançetsots Katedrali’nde yapıldı. Kilisenin çanları tekrar çaldı.

Düğününde gelin Artsakh’a özel Ermeni geleneksel kıyafeti, damat ise askeri üniforması giydi.

Sürekli Azerbaycan terörist ordusu tarafından bombalanan ve sivil yerleşim yerleri hedef alınan Şuşi’de çiftin düğününe gazeteciler de katılarak görüntüler yayınladı.

Düğün törenine katılan Ermenistan Parlamentosu ‘Benim Adımım’ ittifakının milletvekili Gayane Abrahamyan sosyal medyada düğün fotoğrafları yayınladı. Abrahamyan’ın paylaşımının altına ise şu notu düştü:

”Şu an ne hissetiğimi anlatmak için kelimeler bulamıyorum.”

Hatırlanacağı üzere 8 Ekim’de Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Şuşi merkezinde bulunan Kutsal Kurtarıcı Ğazançetsots Katedraline karşı füze saldırıları gerçekleştirmişti. Tarihi Ermeni kilisesinin kubbesi de kısmen yıkılmıştı. Saldırı sonucunda, günün ilk yarısında aynı katedralin bombalanmasının haberini yapmak içn bölgeye gelen yabancı gazeteciler Yuri Kotyonok, Levon Arzanov ile onları eşlik eden grup üyesi Hrant Baladyan, yaralanmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI