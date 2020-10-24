Çatışmalar tüm cephe hattı boyunca sürüyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Tüm cephe hattı boyunca yerel çatışmalar sürüyor.

Gece boyunca, Artsakh-Azerbaycan çatışma bölgesindeki durum nispeten istikrarlı ve gergin kaldı.

Artsakh Savunma Ordusu’nun basın servisinden aktarıldığına göre, şu anda tüm cephe boyunca yerel çatışmalar yaşanmaktadır.

Savunma Ordusu birimleri, operasyonel-taktik durumu kontrol altında tutarak düşmanın saldırı operasyonlarını başarıyla engellemektedir.

Açıklamada, “Uluslararası insani hukuk normlarını bir kez daha büyük ölçüde ihlal eden düşman güçleri, akşam başkent Stepanakert de dâhil olmak üzere sivil yerleşim alanlarını bombaladı”,- denmektedir.

Gece boyunca, Artsakh-Azerbaycan çatışma bölgesindeki durum nispeten istikrarlı ve gergin kaldı.

Bazı bölgelerde topçu atışmaları ve çatışmalar devam etti.

Ermenistan Kamu Radyosu