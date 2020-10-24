Azerbaycan’a 9. derece soykırım tehdidi, 10. derece inkâr ödülü – Ermenistan Kamu Radyosu

Soykırım İzleme Komitesi “Genocide Watch” Azerbaycan’ı 9. derece soykırım tehdidi, 10. derece inkâr ödülüne layık gördü

Soykırım tehdidiyle ilgilenen dünyaca ünlü Soykırım İzleme Komitesi, Azerbaycan’ı 9. derece soykırım tehdidi ve 10. derece inkâr “ödülüne” layık gördü.

Soykırım İzleme Komitesi, Azerbaycan’ın 27 Eylül’de Artsakh’a karşı başlattığı savaştan bahsetmektedir.

“Azerbaycan, Ermeni askerlerini, köyleri ve sivilleri vurmak için Türk ve İsrail insansız hava araçlarını kullanıyor.

Azerbaycan’ın sivillere yönelik askeri saldırıları, Cenevre Sözleşmelerine göre savaş suçudur”,- denmektedir.

Ermeni Soykırımını inkâr etmek, resmi olarak nefret söylemini kullanmak ve Artsakh’ta sivillere yönelik mevcut saldırılar nedeniyle Soykırım İzleme Komitesi, Azerbaycan’ın 9. imha derecesi ve 10. İnkâr sıralamasında olduğuna inanıyor.

Soykırım İzleme Komitesi’ne göre, BM Güvenlik Konseyi, Azerbaycan’ın Artsakh Cumhuriyeti’ne yönelik tüm saldırı operasyonlarını durdurmasını ve ateşkes kararı vermesini talep etmelidir.

“BM Güvenlik Konseyi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı çözmek için BM Genel Sekreteri ve AGİT Minsk Grubu’na ‘iyi hizmetler’ talebinde bulunmalıdır.

Güvenlik Konseyi Azerbaycan’a silah ambargosu uygulamalı.

Dünya liderleri, Aliyev rejiminin nefreti ve soykırımı inkâr etmesini kınamalıdır”,- demektedir Soykırım İzleme Örgütü.

Ermenistan Kamu Radyosu