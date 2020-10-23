Rusya Dışişleri Bakanlığı: Paralı askerler derhal çekilmeli – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, paralı askerlerin Karabağ çatışma bölgesinden derhal çekilmesi çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Siromolotov ve Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toğanyan, Cuma günü, Karabağ ihtilaf bölgesinden militanların derhal geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı’na göre taraflar, Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinde devam eden durumun tırmanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

“Silahlı ve gayrı hukuki militan gruplarının Yakın Doğu’dan ve bazı Kuzey Afrika ülkelerinden bölgeye nakledilmesinin kabul edilemezliği ve oradan derhal geri çekilmesi gerekliliği vurgulanmıştır”,- denmektedir Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında.

Ermenistan Kamu Radyosu