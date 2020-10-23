Putin: ‘Sumgayıt’ta ve Karbabağ’da Ermeni halkına karşı işlenen ağır suçlar gerçektir’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Artsakh (Dağlık Karabağ) sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi.

Bir düşünce kuruluşunun sanal ortamda yapılan toplantısında katılan Rusya lideri, Ermenistabn Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sürekli temas halinde olduğunu da açıkladı.

Putin, “Onlarla günde birkaç kere konuşuyorum” dedi.

Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Perşembe günü yaptığı açıklamada, güçlerinin İran’la olan sınır bölgesinde tüm kontrolü elde ettiğini söyledi.

Artsakh’taki duruma ilişkin bir soru karşısında Putin, bölgedeki çatışmaların geçmişte Ermeni halkına karşı işlenen ağır suçlar sonucunda başladığını kaydeden ve bugün Artsakh’ta yaşanan çatışmaların şimdiye kadarki en şiddetli çatışmalar olduğunu kaydeden Putin, bölgede çözümü Rusya kadar isteyen başka bir ülke olmadığını vurguladı.

‘Önce Sumgayıt’ta sonra ise Dağlık Karabağ’da Ermeni halkına karşı ağır suçlar işlendiği bir gerçektir. Bütün bunlar dikkate almamız lazım.’ ifadelerini kullandı.

Putin, “(Erdoğan’ın) konumu tutarlı, Kırım’ı tanımıyor, Dağlık Karabağ’ı tanımıyor. Ama bizim tarafımızdan ne? Herkesle ısrarlı bir şekilde çalışmamız gerekir, sabırlı olmamız gerekir, ki bunu yapıyoruz ve herkese, duruşumuzun doğru olduğunu kanıtlıyoruz ve bu duruşumuzu savunmaya devam edeceğiz. Orada konumlarımız ve yaklaşımlarımız örtüşmüyor, uzlaşma aramamız gerekiyor. Biz, bu tür tartışmalı konuların güç yardımıyla, silah yardımıyla değil, diplomatik mecrada, müzakere masasında çözümlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet, görüşmelerin 30 yıldır devam ettiğini ama bir faydası olmadığını söyleyebilirsiniz. Bence bu, ateş etmeniz gerektiği anlamına gelmez” dedi.

NATO müttefikleri Türkiye ile Fransa arasında Artsakh sorunu nedeniyle yaşanan gerilime ilişkin konuşan Putin, Rusya’nın ülkeler arasındaki çatlıkları hiçbir zaman suistimal etmediğini, iki ülkenin Moskova’nın arabuluculuğuna ihtiyaç duyduğunu düşünmediğini belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/23/Putin-Karabağ-Ermeni/196376