Putin: Dağlık Karabağ’da Türkiye ile farklı görüşlerimiz var, Erdoğan güvenilir bir ortak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ’da Türkiye ile farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi.

Karabağ konusunda Türkiye ile orta nokta bulunması gerekeceğini söyleyen Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da “Dışarıdan sert görünebilir ama esnek bir politikacı ve Rusya için güvenilir bir ortak” ifadelerini kullandı.

Perşembe akşamı bir düşünce kuruluşunun toplantısına katılan Putin, Azerbaycan ve Ermenistan’a eşit mesafede olduklarını söyledi. İki ülkenin liderleri ile her gün görüştüğünü belirten Putin, Dağlık Karabağ’daki sorunun çözülmesini herkesten çok istediğini belirtti.

Rus lider, çatışmalarda bugüne kadar iki tarafta da 2’şer binden fazla olmak üzere toplam 5 bine yakın kaybın olduğunu açıkladı.

‘Navalny’nin tedavi almasına yardımcı oldum’

Putin konuşmasında ayrıca zehirlenerek komaya giren muhalefet lideri Aleksey Navalny’ye de yardımcı Almanya’da tedavi görmesi için yardımcı olduğunu söyledi.

Putin, “Adli bir soruşturma ve ceza davası kapsamında hakkında seyahat kısıtlamaları bulunuyordu. Buna rağmen başsavcılıktan transfer edilebilmesini rica ettim ve böylece gitti” şeklinde konuştu.

Rus Devlet Başkanı, Rusya’nın Navalny’yi zehirlemek istemesi durumunda Berlin’e gitmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Muhalif lider Aleksey Navalny 20 Ağustos’ta Moskova’ya uçakla gittiği sırada fenalaşmış ve acilen kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Tedavi için Almanya’ya sevk edilen politikacı hakkında Berlin yönetimi, Navalny’nin Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Euronews