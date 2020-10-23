Paşinyan: “Hedefimiz, Karabağ’ı tanıyan tek ülke olmak değildir, Karabağ’ın dünya tarafından tanınmasıdır”

Rusya merkezli “İnterfax” Haber Ajansı’na konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’ın inisiyatifi ile sürdürülen savaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Savaş operasyonlarının daha fazla şiddetleşmesi durumunda Ermenistan’ın, KGAÖ ile Rusya’ya başvurup başvurmayacağına dair soruya cevaben Paşinyan, “Biz artık KGAÖ’deki ortaklarımıza mevcut durum hakkında bilgi verdik. Rusya, anlaşma kapsamında Ermenistan’a karşı güvenlik alanında üstlendiği yükümlülüklerini yerine getireceğini teyit etti. Durum böyle gelirşirse tabi ki Ermenistan, KGAÖ’ye ve hatta dolaysız olarak Rusya’ya başvuracak” ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının Ermenistan tarafından tanınması konusuna gelen Başbakan, Ermenistan’ın, Artsakh (Dağlık Karabağ) bağımsızlığını tanıyan tek ülke olmayı hedeflemediğini, Artsakh’ın dünya tarafından tanınmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Azerbaycan’ın talebi durumunda Türkiye’den bölgeye asker gönderileceğine dair açıklamasını yorumlayan Paşinyan, “Onlar zaten artık asker göndermiştir. Bütün mesele, bu konuda resmi açıklamalar yapıp yapmamalarıdır. Fuat Oktay’ın açıklaması, bölgeye Rus barış güçlerinin konuşlandırılma ihtimaline bir cevaptır.” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye’nin askeri desteğini alan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nin tüm sınırı boyunca saldırıya geçti. Geniş çaplı savaş operasyonlarında sık sık hem Karabağ, hem Ermenistan’In sivil yerleşim yerleri hedef alınırken, Türkiye de Suriye, Libya ve Afganistan’dan kiralık askerler ve teröristleri Azerbaycan tarafından savaşmak üzere bölgeye sevk etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/23/Paşinyan-Ermenistan-Karabağ/196401