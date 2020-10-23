Paşinyan: ‘Ermenistan, Azerbaycan ile olduğu gibi Türkiye ile de diyaloğa hazır’

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya merkezli “İnterfax” Haber Ajansı’na verdiği demeçte Ermenistan-Türkiye diplomatik iişkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan-Türkiye uzlaşmasının bir aşamada mümkün olup olmadığı veya her şey kaybolmuş olup olmadığına dair soruya cevaben Paşinyan, Ermenistan’ın Türkiye ile hiç bir ön koşul olmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

Başbakan Paşinyan, ”Ermenistan’ın hiç bir ön koşul olmadan Türkiye ile ilişkiler kurmaya hazır olduğunu hep söyledik. Tabii, bu olaylar, bu savaş ilişkilerde gerginliği artırıyor, ancak Azerbaycan ile olduğu gibi Türkiye ile de diyaloğa hazırız.’ ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/23/Paşinyan-Türkiye-Ermenistan/196442