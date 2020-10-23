Papa Françesko, Yiyecek İsrafı Hakkında Endişelerini Dile Getirdi

Papa Françesko, Dünya Gıda Günü için yayınladığı video mesajında ”insanlar açlık nedeniyle hayatını kaybederken, tonlarca yiyeceğin çöpe atıldığına” dair endişelerini dile getirdi.

Papa, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) gönderilen videoda, ‘‘İnsanlık için açlık sadece trajik bir durum değil, aynı zamanda utanç verici bir durum’’ dedi ve açlıkla ve gıda güvensizliğiyle mücadele eden insanların sayısının arttığını ve mevcut salgının bu sorunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

“Dünyadaki açlık için somut adımlar atılmalı”

Papa konuşmasının devamında, ‘‘Mevcut kriz bize dünyadaki açlığı ortadan kaldırmak için somut adımlar atılması gerektiğini gösteriyor. Bazı görüş farklılıkları hedefe ulaşmamızı engelliyor ve kardeşlerimizin gıda yetersizliği yüzünden ölmeye devam etmelerine izin veriyoruz’’ ifadelerinde bulundu. Tarıma yapılan yatırımın yetersiz olması, gıda dağılımda eşitsizliğin yaşanması ve açlığın nedenlerinden biri olan çatışmalarda artış görülmesi konularına dikkat çekerek, ‘‘Tonlarca yiyecek atılıyor. Bu gerçekle yüzleştiğimizde duyarsız kalamayız. Bu durumdan hepimiz sorumluyuz’’ dedi.

2020 Dünya Gıda Günü, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra doğan ve merkezi Roma’da bulunan FAO’nun kuruluşunun 75. yıldönümünü kutluyor. Papa Françesko, ‘’75 yıl boyunca FAO, gıda üretiminin yeterli olmadığını öğrendi. Gıda sisteminin sürdürülebilir olmasını sağlamak, herkese sağlıklı ve uygun fiyatlı yiyecekleri ulaştırmak önemli. Topluluklarımızın ve gezegenimizin refahı için gıda üretme ve tüketme şeklimizi değiştirecek yenilikçi çözümler benimsemeliyiz’’ dedi.

FAO’nun son raporuna göre, küresel olarak açlıktan etkilenen insan sayısı 2014’ten itibaren artıyor. Birleşmiş Milletler, 2019’da 690 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini tahmin ediyor.

Bu yılın Temmuz ayında yayınlanan FAO raporu, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı sonuna kadar 130 milyon insanın daha kronik açlık yaşayacağını tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, en çok Asya kıtası açlıkla mücadele ederken, onu Afrika, Latin Amerika ve Karayipler izliyor. Rapor, mevcut durumlar devam ederse Afrika’nın 2030 yılına kadar dünya genelindeki kronik aç insanların yarısından fazlasına ev sahipliği yapacağını gösterdi.

Papa Françesko, ‘‘Silahlara ve askeri harcamalara ayrılan parayla, açlığı kesin bir şekilde sonlandırabilmek ve en yoksul ülkelerin kalkınmasına yardımcı olacak bir dünya fonu kurulmalı. Böylece daha onurlu bir yaşam için evini ve ülkesini terk etmek zorunda kalan kardeşlerimizin göç etmesi önlenecek ve savaşlar durdurulacak’’ ifadelerinde bulundu. (catholicnewsagency)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-yiyecek-israfi-hakkinda-endiselerini-dile-getirdi/